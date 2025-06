POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Saarbrücken (ots) - Am Dienstag, 3. Juni 2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in Saarbrücken in der Koßmannstraße (Bereich Unterführung Saarleinpfad Richtung Koßmannstraße) zu einer sexuellen Belästigung einer 17-jährigen Geschädigten. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Im ...

mehr