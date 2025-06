Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sexuelle Belästigung eines 17-jährigen Mädchens in Saarbrücken - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, 3. Juni 2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in Saarbrücken in der Koßmannstraße (Bereich Unterführung Saarleinpfad Richtung Koßmannstraße) zu einer sexuellen Belästigung einer 17-jährigen Geschädigten. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte folgende Personenbeschreibung eruiert werden: Männlich, 20-45 Jahre, ca. 170 cm groß, dunkle, sehr kurze Haare (leicht gräulich meliert), vermutlich bekleidet mit einer blauen Hose, einem grünen Shirt und Sneakers.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tathandlung sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

