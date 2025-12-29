PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berufsinformationsabend der Polizei Landau

Landau (ots)

Die Polizei Landau lädt Interessierte mit Mittlerer Reife zum Berufsinformationsabend am Standort Landau, am 15.01.2026, von 17:00-19:00 Uhr, ein. Das Team der Nachwuchswerbung stellt die Möglichkeiten der Bewerbung mit Realschulabschluss dar, bietet die Möglichkeit den schriftlichen Einstellungstest zu üben und steht für sämtliche Fragen zur Verfügung. Herzlich eingeladen sind alle Personen die Interesse an einem Einstieg mit mittlerer Reife haben. Die Begleitung eines Erziehungsberechtigten stellt kein Problem dar, sollte sich jedoch auf eine Person beschränken. Interesse geweckt? Dann ab zur Anmeldung unter pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de (Angabe von Name, Alter und tel. Erreichbarkeit unbedingt erforderlich). Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Telefon: 06341-287-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

