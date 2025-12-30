POL-PDLD: Waldrohrbach - Kaminbrand durch Feuerwehr gelöscht

Landau (ots) - Die Polizei Landau lädt Interessierte mit Mittlerer Reife zum Berufsinformationsabend am Standort Landau, am 15.01.2026, von 17:00-19:00 Uhr, ein. Das Team der Nachwuchswerbung stellt die Möglichkeiten der Bewerbung mit Realschulabschluss dar, bietet die Möglichkeit den schriftlichen Einstellungstest zu üben und steht für sämtliche Fragen zur Verfügung. Herzlich eingeladen sind alle Personen die ...

