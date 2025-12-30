PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Waldrohrbach - Kaminbrand durch Feuerwehr gelöscht

Waldrohrbach (ots)

Am Montag, 29.12.25 kam es kurz vor 17h in der Steiner Straße in Waldrohrbach zu einem Kaminbrand. Nachdem zunächst aufgrund naheliegender Stromleitungen der Strom abgestellt werden musste, wurde der Brand anschließend durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Nach ersten Auskünften entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

