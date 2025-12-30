POL-PDLD: Waldrohrbach - Kaminbrand durch Feuerwehr gelöscht
Waldrohrbach (ots)
Am Montag, 29.12.25 kam es kurz vor 17h in der Steiner Straße in Waldrohrbach zu einem Kaminbrand. Nachdem zunächst aufgrund naheliegender Stromleitungen der Strom abgestellt werden musste, wurde der Brand anschließend durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Nach ersten Auskünften entstand kein Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell