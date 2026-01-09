Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Gasgeruch im Gebäude und mehrere Ölspuren - Mehrere Einsätze für die Feuerwehr am Mittwoch

Am Mittwoch war die Feuerwehr Herdecke im Stadtgebiet mehrfach gefordert. Insgesamt kam es zu verschiedenen Hilfeleistungseinsätzen, die von Ölspuren über eine Gefahrenstelle bis hin zu einer Gasgeruchsmeldung reichten.

Zunächst wurde am Vormittag eine Ölspur im Ortsteil Herrentisch gemeldet. Betroffen waren die Zeppelinstraße, die Ahornstraße, die Siedlerstraße sowie der Gerhart-Hauptmann-Weg. Die Feuerwehr sicherte die betroffenen Straßenabschnitte und beseitigte die Verunreinigung.

Parallel dazu wurde eine weitere Ölspur im Ortsteil Nacken festgestellt. Hier waren die Ringstraße, der Leharweg und der Millöcker Wer betroffen. Auch in diesem Bereich stellte die Feuerwehr Warnschilder auf und entfernte die Ölspur. Als mögliche Ursache wird für beide Einsatzbereiche ein Streufahrzeug in Betracht gezogen.

Am späten Nachmittag rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Im Bereich des Viadukts hatte sich unter dem zweiten Torbogen erneut ein gefährlicher Eiszapfen gebildet. Dieser wurde mithilfe eines Einreißhakens über die Drehleiter entfernt. Der betroffene Bereich wurde anschließend mit Flatterband abgesperrt, sodass ein weiteres Ausrücken der Feuerwehr künftig nicht mehr erforderlich ist.

Am Abend erfolgte eine Alarmierung wegen eines gemeldeten Gasgeruchs in der Straße "Im Siepen". Ein zuvor ausgelöstes Gaswarngerät hatte den Notruf ausgelöst. Nach umfangreichen Messungen durch die Feuerwehr konnte jedoch keine Gefahr festgestellt werden.

Bereits im Laufe des Mittwochs war die Feuerwehr zudem in der Harkortstraße wegen einer weiteren Ölspur im Einsatz. Zuvor musste auf der Wittbräucker Straße ein Einsatz des Rettungsdienstes abgesichert werden.

