Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Waldrettung und erneuter Brandmeldealarm - Mehrere Einsätze für die Feuerwehr am Sonntag und Montag

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Eine Rettung aus unwegsamem Gelände wurde der Feuerwehr am Sonntag um 12:53 Uhr aus dem Waldgebiet Poethen gemeldet. Dort war ein Mountainbike-Fahrer gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem HLF, dem geländegängigen Mehrzweckfahrzeug 2 sowie einem Rettungswagen und dem Einsatzführungsdienst aus.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der verunfallte Mountainbike-Fahrer (34 aus Hattingen) gemeinsam mit seinem Kollegen bereits tapfer aus dem unwegsamen Gelände selbst befreit hatte und am vereinbarten Übergabepunkt auf den Rettungswagen wartete. Trotz seiner schweren Verletzungen zeigte er großen Durchhaltewillen. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht erforderlich. Das beschädigte Mountainbike wurde von der Feuerwehr mit zur Wache genommen. Der Verletzte wurde anschließend in ein Dortmunder Spezialkrankenhaus eingeliefert. Die Anfahrt gestaltete sich aufgrund von Straßenglätte etwas schwierig.

Weiter ging es am Montagmorgen um 7:45 Uhr mit einer Tragehilfe im Ortsteil Sonnenstein. Dort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten, der zuvor reanimiert worden war, zum Rettungswagen.

Ein weiterer Einsatz ereignete sich im Verkaufsobjekt Mühlen Center. Wie bereits am Samstag zuvor löste auch hier erneut um 9:10 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Melder durch einen Backofen ausgelöst worden war. Ein Löschzug war im Einsatz, ein Eingreifen der Feuerwehr war jedoch nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach der Erkundung abgebrochen wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell