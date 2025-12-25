Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Freiwillige Feuerwehr Herdecke besucht Kinderstationen im Gemeinschaftskrankenhaus vor Heiligabend

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Kurz vor Weihnachten gab es im Gemeinschaftskrankenhaus (GKH) Herdecke besonderen Besuch: Ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke brachte Geschenke und Weihnachtsfreude zu den jungen Patienten. Die Einsatzkräfte besuchten die kleinen und jugendlichen Patienten der Onkologie sowie der Jugendpsychiatrie, um in der Vorweihnachtszeit Freude zu bereiten und aufzumuntern. Begleitet wurde das Feuerwehrteam von der Diplompädagogin Mareike van Leeuwen, die im GKH tätig ist und die Aktion koordinierte. Dank ihrer Unterstützung konnten die Feuerwehrleute einen direkten Einblick in den Alltag der jungen Patienten gewinnen und die Geschenke persönlich übergeben.

Trostspender mit flauschigem Fell

Im Gepäck hatten die Wehrleute neben klassischen Schokoladen-Weihnachtsmännern ein ganz besonderes Highlight: den offiziellen Feuerwehr-Teddy. Dieser kleine Begleiter ist weit mehr als nur ein Spielzeug. Er soll den Kindern und Jugendlichen, die das Weihnachtsfest leider im Krankenhaus verbringen müssen, als treuer "Beschützer" und Trostspender dienen.

"Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen, ist besonders für Kinder und Jugendliche eine große Herausforderung. Wir wollten zeigen, dass wir an sie denken und ihnen ein Stück Feuerwehr-Mut mit auf den Weg geben", so ein Sprecher der Leitung der Feuerwehr Herdecke.

Große Freude bei Patienten und Pflegepersonal

"Die Visite" stieß bei den Patienten sowie beim Pflegepersonal auf große Begeisterung. Die Abwechslung vom Klinikalltag und das persönliche Gespräch mit den Rettern sorgten für eine willkommene Aufheiterung. Prof. Dr. med. Tycho Zuzak, stellvertretender Leitender Arzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin, war von der Aktion begeistert und dankte den Einsatzkräften für den Besuch. Für die Feuerwehr Herdecke ist diese Aktion eine Herzensangelegenheit: Kurz vor Weihnachten Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell