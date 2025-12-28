Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mühlen Center durch Brandalarm geräumt - Wasserleitung platzte durch Frost - Mehrere kleinere Einsätze

Herdecke (ots)

In den vergangenen Tagen des Wochenendes musste die Freiw. Feuerwehr Herdecke zu mehreren kleineren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken.

Seit Weihnachten ging in den Morgenstunden wiederholt das Einsatzstichwort "Hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür" ein. In drei Fällen konnte die Anfahrt in die Straßen Bahnhofstraße, Am Hegede und Rostesiepen abgebrochen werden, da die Türen bereits geöffnet waren.

Am heutigen Sonntag jedoch musste in der Goethestraße eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden, da diese mit verschiedenen Sicherungsmechanismen versehen war. Zuvor wurde mit mehreren Mitteln versucht, die Tür gewaltfrei zu öffnen. Hinter der Tür wurde eine hilflose Person vorgefunden und dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben.

Am Samstag um 10:45 Uhr löste die Brandmeldeanlage im Mühlen Center Alarm aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Verkaufsobjekt bereits vollständig geräumt. Viele Menschen standen vor den Türen des Centers. Nach Erkundung stellte sich heraus, dass die Anlage durch leichten Dampf in einem Imbissbetrieb versehentlich ausgelöst worden war. Ein Brandereignis lag nicht vor, sodass der Einsatz beendet und das Center wieder freigegeben werden konnte. Die Kundinnen und Kunden setzten anschließend ihre Einkäufe fort.

Eine Technische Hilfeleistung unter dem Stichwort "Wasser" wurde am Samstagabend um 19:22 Uhr aus dem Amselweg gemeldet. Ein Nachbar hatte im Außenbereich dort eine defekte Wasserleitung bemerkt, aus der Wasser in Richtung Keller lief. Die Bewohner des Gebäudes waren nicht zu Hause. Aufgrund der Witterung war eine Kupferleitung geplatzt. Die Feuerwehr klemmte die defekte Leitung mit einem Spreizer ab und übergab die Einsatzstelle anschließend der Polizei. Die An- und Abfahrt der Einsatzkräfte gestaltete sich dabei schwierig, da mehrere falsch parkende Fahrzeuge die Zufahrtswege blockierten. Zusätzlich erschwerte Straßenglätte die Einsatzfahrt. Die Feuerwehr appelliert daher eindringlich: Bitte halten Sie Wendehammer sowie Bereiche, die nicht zum Parken freigegeben sind, stets frei. Nur so können Einsatzkräfte schnell an ihren Einsatzort gelangen und diesen auch sicher wieder verlassen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell