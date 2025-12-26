Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Ruhige Feiertage - und doch im Einsatz - Massiver Eiszapfen musste am historischen Ruhrviadukt entfernt werden

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke erlebte sehr ruhige Feiertage. Sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag blieben die Melder stumm. Das haben sich unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach einem anstrengenden Jahr mehr als verdient.

Um 12:26 Uhr wurde die Feuerwehr heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, jedoch zu einer "stadtinternen Hilfeleistung" alarmiert. An einem Rohr am Viadukt hatte sich ein massiver Eiszapfen gebildet. Spaziergänger erkannten die Gefahr und setzten den Notruf ab.

Ein Löschzug rückte zur Einsatzstelle aus. Über die Drehleiter wurde der Eiszapfen mithilfe eines Einreißhakens kontrolliert entfernt. Unter zahlreichen Zuschauern, die sich im sicheren Bereich aufhielten, fiel der massive Eiszapfen zu Boden und zerbrach.

Der Gefahrenbereich wurde durch die Feuerwehr vorsorglich abgesperrt. Die Deutsche Bahn wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz beendet werden.

