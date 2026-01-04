Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Fünf Einsätze am ersten Wochenende im neuen Jahr

Herdecke (ots)

Der Erste Einsatz ereignete sich am Freitagmittag. Aus der Gartenstraße wurde ein brennender Papiercontainer gemeldet. Dieser wurde von der Besatzung eines Löschfahrzeugs geflutet. Weiter ging es gegen Nachmittag, im Bereich des Mühlenweg war ein großer Ast von einem Baum gebrochen und ins Gleisbett der Streckenverbindung zwischen Herdecke und Dortmund gefallen. Umgehend machten sich ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Einsatzleitwagen auf dem Weg zur Einsatzstelle. Aufgrund der Meldung wurde vorsorglich die Strecke durch die Feuerwehr Herdecke gesperrt. Vor Ort wurde der Baum begutachtet, hierbei konnte die Standsicherheit nicht abschließend beurteilt werden. Aufgrund dessen wurde der für diesen Bereich diensthabende Notfallmanager Deutsche Bahn angefordert. In Absprache mit dem Notfallmanager blieb die Strecke gesperrt und Spezial-Unternehmen beseitigte den Baum. Weiter ging es am Freitagabend. Mit dem Einsatzstichwort: Brennt Tanne in Vorgarten ging es für die Einsatzkräfte in die Koenenstraße. Hier brannte das Wurzelwerk der Tanne. Die Besatzung des Löschgruppenfahrzeugs löschte hier das Wurzelwerk nach. Nach ca. 30 Minuten war der Brand gelöscht. Der dritte Einsatz ereignete parallel zu den Aufräumarbeiten in der Koenenstraße. In der Bruchstraße benötigte eine Person hinter einer verschlossenen Haustür Hilfe. Die noch an der Feuerwache am Herdecker Bach befindlichen Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg und trafen bereits nach 3 Minuten an der Einsatzstelle ein. Die Wohneinheit wurde durch ein gekipptes Fenster begangen und die Türen ohne Beschädigungen geöffnet. Samstagabend wurde aus der Walter-Freitag Straße ein Gasgeruch gemeldet. Ein erweiterter Löschzug mit ABC-Komponenten konnte vor Ort jedoch keinen Gasgeruch oder Konzentrationen in der Luft feststellen. Der Einsatz wurde nach ca.30 Minuten abgebrochen.

