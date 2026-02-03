PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Glasscheiben von Wartehäuschen zerstört

Soest (ots)

Zwischen Samstag (31. Januar) und Sonntag (1. Februar) wurden mehrere Bushaltestellenhäuschen beschädigt.

Eine Passantin meldete am Sonntag gegen 11:30 Uhr, dass an der Bushaltestelle "Kanaal-van-Wessem-Kaserne" zwei Glasscheiben des dortigen Wartehäuschens zerstört wurden. Gegen 16 Uhr wurde die Polizei informiert, dass auch an drei Haltestellen entlang des Paradieser Wegs Unterstände beschädigt wurden. An den Haltestellen "Pagenstraße", "Otto-Modersohn-Weg" und "Schulzentrum" wurde jeweils eine Scheibe zerstört.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

