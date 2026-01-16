POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Kupferplatten gestohlen
Coesfeld (ots)
Von einer Gedenkstätte an der Kirche St. Felizitas haben Unbekannte mehrere Kupferplatten entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 Uhr am Mittwoch (14.01.26) und 11 Uhr am Donnerstag (15.01.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
