Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle

Lippstadt (ots)

Kurz vor Ladenschluss hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend (3. Februar) die Markant-Tankstelle an der Beckumer Straße in Lippstadt überfallen.

Gegen 21:55 Uhr kam der Mann aus Richtung Cappel auf das Tankstellengelände und ging in den Verkaufsraum. Darin bedrohte er den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Während der Angestellte das Geld aus der Kasse holte, beleidigte der Täter ihn fortwährend. Er packte seine Beute, mehrere hundert Euro, schließlich in einen weißen Beutel und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Der Mitarbeiter beschrieb den Unbekannten folgendermaßen:

- etwa 20 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - schmächtig - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Kleidung - schwarze Kapuze mit Schlauschschal - schwarze Einweghandschuhe

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld der Tankstelle verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Raub oder dem flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell