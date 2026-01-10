Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Widerstandshandlung

Altenburg (ots)

Nach einer Meldung einer auffälligen alkoholisierten Person bei einer Veranstaltung in der Zeitzer Straße in Meuselwitz, begaben sich Einsatzkräfte der PI Altenburger Land am 09.01.2026 gegen 18:00 Uhr vor Ort.

Tatsächlich konnte eine deutlich alkoholisierte / berauschte Person angetroffen werden, welcher zuvor einen 56 - jährigen beleidigte. Dem ausgesprochenen Hausverbot kam er ebenfalls nicht nach und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Im Rahmen der Aufnahme versuchte der 43 - jährige die eingesetzten Beamten zu schlagen, wurde daraufhin fixiert und in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle, nachdem er aufgrund seines Zustandes eine Blutprobe zur Feststellung seiner Alkoholisierung abgeben musste. Er wird sich wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten müssen.(AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell