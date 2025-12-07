Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußballbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - SV Werder Bremen

Hamburg (ots)

Die u.a. mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 07.12.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - SV Werder Bremen im Einsatz. Das Fanverhältnis der Fanszenen wurde im Vorfeld als feindschaftlich eingestuft, sodass sich die Bundespolizei personell sowie materiell dementsprechend auf diese Lage einstellte. Dieser Einsatz stellte einen der personalintensivsten Einsätze der Bundespolizeiinspektion Hamburg im Jahr 2025 mit rund 400 eingesetzten Bundespolizisten dar.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten über 33.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt das Stadion zu erreichen.

Ca. 1.000 Fans von Bremen erreichten Hamburg mit diversen Regelzugverbindungen aus Bremen und fuhren anschließend über den ÖPNV insbesondere weiter zum S-Bahnhof Othmarschen.

Ca. 1.700 Fans von Bremen erreichten den S-Bahnhof Landungsbrücken mit über 30 Bussen, um von dort aus mittels Sonder-S-Bahnen unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen zum S-Bahnhof Othmarschen zu gelangen. Vom S-Bahnhof Othmarschen führten die Bremen-Fans anschließend im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei Hamburg einen Fanmarsch zum Stadion durch.

Die Anreisephase im bundespolizeilichen Zuständigkeitsbereich verlief auf Grund der strikt durchgeführten Fantrennung ruhig und störungsfrei.

Die ca. 1.700 mit Bussen angereisten Fans stiegen nach Spielende in Stadionnähe in die Busse und traten von dort die Heimreise nach Bremen an.

Die Rückreise im bundespolizeilichen Zuständigkeitsbereich verlief ebenfalls ruhig und störungsfrei.

Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging vollends auf. Die Bundespolizei freut sich über einen gewaltfreien Einsatzverlauf im bundespolizeilichen Zuständigkeitsbereich.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften der DB AG verlief auch in diesem Einsatz sehr gut.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell