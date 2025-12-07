Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Parfümdieb führt griffbereit Messer bei Tathandlung mit sich - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 06.12.2025 gegen 09:40 Uhr soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann (Alter: 26 Jahre) Parfüm im Wert von 109 EUR in einer Filiale im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben.

Die Tathandlung beobachtete ein eingesetzter Warenhausdetektiv über eine Videoanlage. Nachdem der syrische Staatsangehörige den Laden mit dem Stehlgut verlassen hatte, konnte der Warenhausdetektiv den Mann nach Verlassen der Filiale stellen. Da er versuchte zu fliehen, hielten zusätzlich zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter den Dieb bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizei fest.

Durch die eingesetzten Bundespolizisten musste der Mann gefesselt werden. Bei einer Durchsuchung wurde neben dem Stehlgut noch ein zugriffbereites Multi-Tool mit Messer in der Jacke aufgefunden und sichergestellt. Außerdem wurden diverse, verschreibungspflichtige Arzneimittel (insgesamt 147 Einheiten) aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Da die Person bei der Tathandlung das Messer griffbereit in der Jackentasche mit sich führte, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den 26-Jährigen derzeit fünf weitere Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung diverser Staatsanwaltschaften bestehen.

Durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde auf eine Haftzuführung zur Untersuchungsanstalt entschieden.

Hinweis:

Weitere Bilder vom Messer stehen nicht zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell