Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Super Recogniser der Bundespolizei erkennt eine per Haftbefehl gesuchte Frau wieder - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei - Gesamtfreiheitsstrafe von 347 Tagen

Hamburg (ots)

Am 04.12.2025 gegen 16:30 Uhr erkannte ein sogenannter Super Recogniser der Bundespolizei eine seit Ende November 2025 mit Haftbefehl gesuchte Frau in direkter Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs wieder.

Eine uniformierte Bundespolizeistreife wurde anschließend an die gesuchte Frau herangeführt. Eine Überprüfung der Personalien der 41-jährigen Frau bestätigte, dass sie aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach der erfolgten Festnahme wurde sie dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

Die wegen "Diebstahls" Verurteilte hat nun eine restliche Freiheitsstrafe von 347 Tagen in einer Haftanstalt zu verbüßen.

Im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof bestätigte ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit der Frau. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die deutsche Staatsangehörige der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Erklärung Super Recogniser:

Super Recogniser haben eine exzellente Gesichtserkennungsfähigkeit und betrachten das Gesicht einer Person ganzheitlich, prägen es sich ein und sind auch nach sehr langer Zeit und unter schwierigen Bedingungen in der Lage dieses wiederzuerkennen.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell