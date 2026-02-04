PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Angelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Welver-Klotingen (ots)

In der Zeit von Montag, 02.02.2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 03.02.2026, 09:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Angelgeschäft in der Klotinger Heide in Welver-Klotingen.

Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Geschäfts auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag. Weitere Gegenstände wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Klotinger Heide beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02922 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

