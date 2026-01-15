Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026 kam es im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Straße Am Forum (Parkplatz der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises) in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Hierbei wurde die rechte Fahrzeugseite eines Mazda MX-5, im Bereich der beiden Fahrzeugtüren mittels bislang unbekannten Gegenstands zerkratzt. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Täter von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell