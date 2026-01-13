Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, den 12.01.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:25 Uhr und 14:35 Uhr in der Saarbrücker Straße (Parkplatz des Sonderpostenmarkts und Schuhgeschäft) in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde das Fahrzeugheck eines weißen Dacia Sandero beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fah-rer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

