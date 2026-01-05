Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamlienhaus

Kirkel OT Altstadt (ots)

Im Tatzeitraum vom 31.12.2025, 16:00 Uhr bis 04.01.2026, 18:00 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter zu dem, unmittelbar an der Hauptdurchgangsstraße gelegenen, Einfamilienhaus. Dort begibt dieser sich zielstrebig zu einem rückwärtig gelegenen Fenster und versucht dieses erfolglos aufzuhebeln.

Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

