Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach Höchen

Bexbach OT Höchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 25.12.2025 und Donnerstag, dem 01.01.2026 kam es in der Dunzweilerstraße in Höchen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde die Fahrerseite eines grauen Nissan Juke beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Nissan war im Tatzeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell