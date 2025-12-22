Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum des 20.12.2025, ca. 12:00 Uhr, bis 21.12.2025, ca. 23:55 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Zu den Höhlen in Homburg. Hierbei wurde der linke Seitenspiegel eines schwarzen BMW mit Homburger-Kreiskennung beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der BMW war im Tatzeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell