POL-HOM: Diebstahl von Sommerreifen aus Tiefgarage in Homburg

Homburg (ots)

In dem Tatzeitraum 25.10.2025, 15:30 Uhr, bis 16.12.2025, 17:30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in die nicht verschlossene Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Erikastraße in Homburg und entwendeten dort aus einem ebenfalls unverschlossenen Kellerabteil vier neuwertige Sommerreifen mitsamt Alufelgen. Bei den Alufelgen handelte es sich um original BMW Felgen in 19 Zoll. Die Reifen waren von der Marke "Hankook" (Größe 245/35 ZR19). Besonders auffällig waren die vier Ventilkappen der Marke "Porsche".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

