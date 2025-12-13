Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt in Homburg

Homburg (ots)

Am 13.12.2025 kam es gegen 00:55 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Christian-Weber-Platz in 66424 Homburg. Im weiteren Verlauf schlug der bislang unbekannte Täter dem Geschädigten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

