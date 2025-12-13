Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, kam es in der Zeit von 15:55 bis 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatzgelände in der Talstraße in 66424 Homburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem unbekannten Kraftfahrzeug beim Befahren des Parkplatzgeländes gegenüber dem Saar-Pfalz-Center einen an der Durchfahrt geparkten PKW der Marke VW, Typ Golf, Farbe Grau mit Kreiskennzeichen St. Ingbert und beschädigte diesen so im Bereich der Heckschürze. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am beschädigten PKW wird auf 2000EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell