Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in der Homburger Innenstadt - Zeugen gesucht

Homburg (ots)

Am 10.12.2025, zwischen 20:14 Uhr und 20:18 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in der Talstraße in Homburg. Hierbei warfen zwei männliche Jugendliche die Glaseinfassung der Eingangstür eines Kiosks ein und wollten diesen betreten. Diese wurden durch Passanten bei der weiteren Tatausführung gestört, woraufhin sie die Örtlichkeit fußläufig in Richtung Saar-Pfalz-Center verließen. Personenbeschreibung des ersten Täters: ca. 17-18 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, südländischer Phänotyp, dunkel gekleidet, dunkle Basecap. Personenbeschreibung des zweiten Täters: ca. 17-18 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet, weiße Gesichtsbedeckung, dunkle Basecap Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell