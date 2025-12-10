Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Mitte

Blieskastel (ots)

Am 08.12.2025, zwischen 07:45 Uhr und 13:07 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Schloßbergstraße in Blieskastel. Hierbei kollidiere ein Fahrzeug beim Ein-oder Auspar-ken mit dem rechtsseitigen Heckbereich eines silbernen VW Sharan mit Homburger Kreis-kennzeichen.

Der VW parkte auf dem Parkplatz des Von der Leyen-Gymnasiums in Querstellung, in einer dortigen Parklücke. Das unfallverursachende Fahrzeug wollte vermutlich rechtsseitig des geschädigten Fahrzeuges Ein- oder Ausparken. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell