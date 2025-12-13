Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Motorroller in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, kam es gegen 21:09 Uhr zum Diebstahl eines blauen Motorrollers in der Paul-Münch-Straße in Homburg. Der Motorroller war zum Tatzeitpunkt vor dem Anwesen des Geschädigten abgestellt. Zwei jugendlich aussehende, männliche Täter wurden während der Tatausführung gefilmt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: schlanke Statur, circa 1,75m, helle Kleidung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

