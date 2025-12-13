Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung einer Wärmepumpe in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, kam es im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der "Neunkircher Straße 46" in 66450 Bexbach. Ein bislang unbekannter Täter warf einen bislang unbekannten Gegenstand gegen eine Wärmepumpe, welche vor dem Anwesen stand. Diese wurde durch die Tat beschädigt. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell