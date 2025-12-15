Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: "Fest der Liebe, Fest der Diebe "

Homburg (ots)

Hektik, Stress, viele Menschen...

Diesen Umstand machen sich Diebe in der Vorweihnachtszeit zunutze und schlagen verstärkt zu. Die Polizeiinspektion Homburg startet daher eine spezielle Aktion unter dem Slogan "Fest der Liebe - Fest der Diebe". Homburger Kontaktpolizisten sind daher in der Vorweihnachtszeit in Einkaufsmärkten der Region und in der Innenstadt von Homburg unterwegs, um die Kunden zu warnen, zu sensibilisieren und auch zu beraten, was zu tun ist, um den Dieben das Leben so schwer wie möglich zu machen. Er gibt aber auch Tipps, wie man sich verhält, wenn trotz aller Vorsicht, Geldbeutel, Handtasche oder Handy doch plötzlich weg sind.

Um sich vor Dieben zu schützen, rät die Polizei unter anderem zu folgendem:

- Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungsmittel wie nötig mit - Verwahren Sie Ihre Wertsachen in verschiedenen verschlossenen Innentaschen, - Tragen Sie Taschen mit der verschlossenen Seite zum Körper hin - Achten Sie besonders im Gedränge auf Taschen und Wertsachen - Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie herankommt oder Sie anrempelt. - Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird.

Diebstähle sollten möglichst sofort angezeigt werden, damit die Polizei die Täter dingfest machen oder auch weitere Diebstähle verhindern kann. EC/Kreditkarten sollten sofort gesperrt werden (Zentraler Sperrnotruf: 116 116).

Am 16.12.2025 und 19.12.2025, jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr, sind Kontaktpolizisten der PI Homburg im Rahmen einer "Mobilen Wache" im Saarpfalz-Center in Homburg anzutreffen. Weitere Infos unter: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

