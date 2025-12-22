PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Homburg-Beeden

Homburg (ots)

Am 18.12.2025, zwischen 07:30 Uhr und 13:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu zwei Doppelhaushälften in der Straße "Ziegelhütte" in Homburg, indem sie die rückwärtigen Terrassentüren beschädigten und so in das Innere der jeweiligen Anwesen gelangten.

Unter anderem wurde Parfüm und eine Sporttasche entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Ver-bindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

