Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Homburg-Beeden

Homburg (ots)

Am 18.12.2025, zwischen 07:30 Uhr und 13:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu zwei Doppelhaushälften in der Straße "Ziegelhütte" in Homburg, indem sie die rückwärtigen Terrassentüren beschädigten und so in das Innere der jeweiligen Anwesen gelangten.

Unter anderem wurde Parfüm und eine Sporttasche entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Ver-bindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell