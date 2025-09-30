Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am Dienstag (30.09.2025) gegen 02.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Dolberger Straße in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in dem der Bewohner und sein Hund schliefen. Der Hund fing an zu bellen und vertrieb damit vermutlich die Täter. Den Einbruch stellte der Bewohner allerdings erst am Morgen fest. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell