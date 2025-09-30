PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am Dienstag (30.09.2025) gegen 02.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Dolberger Straße in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in dem der Bewohner und sein Hund schliefen. Der Hund fing an zu bellen und vertrieb damit vermutlich die Täter. Den Einbruch stellte der Bewohner allerdings erst am Morgen fest. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

