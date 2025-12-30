Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung - Christian-Weber-Platz in Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 28.12.2025 gegen 01:30 Uhr, kam es auf dem Weihnachstdorf auf dem Christian-Weber-Platz in Homburg, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Im weiteren Verlauf trat der bislang unbekannte Täter den Geschädigten mehrfach und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

