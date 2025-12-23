PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Mandelbachtal - Heckendalheim

Mandelbachtal (ots)

Am 21.12.2025, ca. gegen 04:15 Uhr, kommt es auf dem Dorfplatz in Mandelbachtal - Heckendalheim zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter verursachten eine kleinere Explosion in einer dortigen Feuerschale, wodurch Teile der noch glühenden Holzkohle auf umstehende Gegenstände (Stehtisch, Holzbank und Zelt) geschleudert wurden. Hierdurch wurden die vorgenannten Gegenstände beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

