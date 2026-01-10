Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Polizei Homburg (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026 wurde im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr ein VW Tiguan in der Kleinottweilerstraße in Bexbach beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde vermutlich von einem aus Fahrtrichtung Homburg vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach Unfallverursachung unberechtigt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an dem linken Außenspiegel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

