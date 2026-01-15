POL-HOM: Zeugenaufruf nach grob verkehrswidrigem Verhalten in Blieskastel
Blieskastel (ots)
Am 12.01.2026, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Florianstraße in Blieskastel-Lautzkirchen zu einer Verkehrsgefährdung, durch den Fahrer eines weißen BMW, mit HOM Kreiskennung. Auf der Fahrtstrecke von Bliekastel-Lautzkirchen über die Neunkircher Straße und L 113, in Fahrtrichtung Kirkel kam zu mehreren gefährlichen Überholmanöver unbeteiligter Verkehrsteilnehmer mit strak überhöhter Geschwindigkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder durch das grob Verkehrswidrige Verhalten des Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
