Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen in Baustelle an der B 55 - traurige Spitzenreiter fahren über 100km/h

Lippstadt (ots)

Am letzten Montag (02.02.26) führte der Verkehrsdienst der Polizei in Lippstadt Geschwindigkeitskontrollen in der Baustelle an der B 55 im Bereich Margaretensee in Lippstadt durch.

Die Messungen erfolgten innerhalb des Baustellenbereichs, in dem aufgrund der eingerichteten Warn- und Absicherungsbaken eine besonders unübersichtliche und gefährliche Verkehrssituation herrscht. Gerade in diesem Bereich ist eine angepasste Geschwindigkeit zwingend erforderlich, um die Sicherheit der dort eingesetzten Arbeitskräfte sowie aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt sieben Fahrzeuge festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten.

Besonders gravierend waren zwei Verstöße:

Ein Fahrzeug wurde mit 107 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Monat Fahrverbot.

Ein weiteres Fahrzeug wurde mit 117 km/h gemessen. Hier sind 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein zweimonatiges Fahrverbot vorgesehen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit in Baustellenbereichen ein erhebliches Unfallrisiko darstellt. Gerade dort, wo Warnbaken und Arbeitsstellen eingerichtet sind, kann es jederzeit zu plötzlich auftretenden Gefahren kommen. Rücksichtslosigkeit und Missachtung der Verkehrsregeln gefährden Menschenleben.

Die Polizei wird auch künftig gezielte Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit insbesondere in sensiblen Bereichen wie Baustellen konsequent zu überwachen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell