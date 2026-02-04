POL-SO: Erneut Wartehäuschen beschädigt
Soest (ots)
Durch bislang Unbekannte wurden wieder die Glasscheiben zweier Wartehäuschen eingeschlagen. In der Zeit zwischen dem 2. Februar, 23 Uhr und dem 3. Februar, 23:45 Uhr, beschädigten die Täter ein Wartehäuschen im Robert-Hülsemann-Weg und ein weiteres im Meiningser Weg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
