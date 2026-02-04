PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneut Wartehäuschen beschädigt

POL-SO: Erneut Wartehäuschen beschädigt
Soest (ots)

Durch bislang Unbekannte wurden wieder die Glasscheiben zweier Wartehäuschen eingeschlagen. In der Zeit zwischen dem 2. Februar, 23 Uhr und dem 3. Februar, 23:45 Uhr, beschädigten die Täter ein Wartehäuschen im Robert-Hülsemann-Weg und ein weiteres im Meiningser Weg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  04.02.2026 – 08:10

    POL-SO: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Welver-Scheidingen (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Kfz-Werkstatt an der Straße "Am Bierbäumchen" in Welver-Scheidingen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 02.02.26 (21:00) bis Dienstag, 03.02.26 (07:50) über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden Spinde, ein Geschäftszimmer sowie der Aufenthaltsraum durchsucht. Entwendet wurde nach ...

    mehr
  04.02.2026 – 07:54

    POL-SO: Einbruch in Tierarztpraxis - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Welver-Einecke (ots) - In der Zeit von Montag, 02.02.2026, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 03.02.2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis an der Einecker Straße in Welver-Einecke. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. Der oder die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Die ...

    mehr
  04.02.2026 – 07:53

    POL-SO: Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle

    Lippstadt (ots) - Kurz vor Ladenschluss hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend (3. Februar) die Markant-Tankstelle an der Beckumer Straße in Lippstadt überfallen. Gegen 21:55 Uhr kam der Mann aus Richtung Cappel auf das Tankstellengelände und ging in den Verkaufsraum. Darin bedrohte er den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Während der Angestellte das Geld aus der Kasse ...

    mehr
