POL-SO: Erneut Wartehäuschen beschädigt

Lippstadt (ots) - Kurz vor Ladenschluss hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend (3. Februar) die Markant-Tankstelle an der Beckumer Straße in Lippstadt überfallen. Gegen 21:55 Uhr kam der Mann aus Richtung Cappel auf das Tankstellengelände und ging in den Verkaufsraum. Darin bedrohte er den Mitarbeiter mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Während der Angestellte das Geld aus der Kasse ...

