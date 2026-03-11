Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher flüchten durch die Dönche: Zeugen am Brasselsberg gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Monteverdistraße in Kassel am gestrigen Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 19:50 Uhr über eine Terrassentür eingestiegen, nachdem sie diese aufgehebelt hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke in mehreren Räumen nach Wertsachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter mit mutmaßlich erbeuteten Schmuckstücken durch die Dönche in Richtung Süsterfeld/ Helleböhn.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell