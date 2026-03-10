Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen in Wolfhagen und Habichtswald: Zwei Fahrer ohne Führerschein gestoppt, weiterer schaut Handyvideos während der Fahrt

Kassel (ots)

Wolfhagen/ Habichtswald (Landkreis Kassel):

Beamte der Polizeistation Wolfhagen führten am gestrigen Montag Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit an den Bundesstraßen 450 und 251 in den Gemarkungen Wolfhagen und Habichtswald durch. Dabei wurden sie von Kollegen der Polizeistation Hofgeismar sowie den Revieren Ost, Nord und Süd-West unterstützt und legten ein besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr hielten die Polizisten insgesamt 45 Fahrzeuge an und kontrollierten 52 Fahrer sowie Insassen. Gegen 19:50 Uhr winkten die Beamten einen Audi in die Kontrollstelle an der B 450. Der 25-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kassel war weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern, denn er hatte sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt. Er musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm, und sich nun wegen der Drogenfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Später am Abend, gegen 21:10 Uhr, stoppten die Beamten einen 15-Jährigen auf einem Motorroller. Der Jugendliche aus dem Landkreis Kassel war nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins, weshalb nun ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird. Bis auf einen Fahrer, bei dem ein Atemalkoholtest eine niedrige Alkoholisierung von 0,3 Promille ergab, die für ihn außer einem Aufklärungsgespräch keine Folgen hatte, wurden erfreulicherweise keine unter Alkoholeinfluss stehenden Verkehrsteilnehmer angehalten. In einem Fall stellten die Beamten einen Verstoß gegen die Gurtpflicht fest, darüber hinaus zogen sie einen Autofahrer aus dem Verkehr, der zuvor während der Fahrt Videos auf seinem Handy angeschaut hatte. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell