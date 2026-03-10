Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Lkw-Anhänger auf A 44 sorgt für Stau und Verkehrsbehinderungen: Bergungsarbeiten dauern an

Kassel (ots)

A 44/ Warburg:

In der vergangenen Nacht kam es gegen 2:10 Uhr zum Brand eines Lkw auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel. Der Anhänger des Sattelzugs war zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna offenbar infolge eines Reifenplatzers auf dem Seitenstreifen in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es noch, den Anhänger von dem Lkw zu trennen, sodass die mit Gefahrgut beladene Zugmaschine unbeschädigt blieb. Der mit Paketen beladene Anhänger geriet in Vollbrand und wurde erheblich beschädigt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden, weshalb die Autobahn voll gesperrt werden musste. Der 59-jährige Fahrer des Lkw aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb Rettungskräfte ihn in ein Kasseler Krankenhaus brachten.

Aktuell wird der Verkehr in Richtung Kassel auf einer Spur an der Brandstelle vorbeigeführt, wodurch es zu Stau und Verkehrsbehinderungen kommt. Da der für die Abschleppung des Anhängers angeforderte Kranwagen etwa 300 Meter vor der Brandstelle aufgrund eines technischen Defekts in der Rettungsgasse liegen blieb, ist die Dauer der Bergungsarbeiten und der einspurigen Verkehrsführung in Richtung Kassel derzeit nicht absehbar. Der Schaden an dem Lkw-Anhänger wird von den Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal auf 10.000 Euro geschätzt. Ob durch den Brand auch ein Schaden an der Fahrbahn der Autobahn entstanden ist, kann erst nach erfolgter Bergung beurteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell