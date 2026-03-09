Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Baunataler Schnellrestaurant: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Schnellrestaurant in Baunatal eingebrochen. Dabei wurden die beiden Männer von einem Mitarbeiter des Lokals ertappt, woraufhin sie mutmaßlich ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher oder ein möglicherweise genutztes Fahrzeug geben können.

Der Mitarbeiter des Restaurants in der Knallhütter Straße hatte die beiden Täter gegen 4:30 Uhr ertappt. Sofort alarmierte er die Polizei, während die beiden ungebetenen Gäste über ein angrenzendes Feld flüchteten, wo sich ihre Spur trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifen verliert. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die maskierten Männer eine Tür des Lokals mit mitgebrachtem Werkzeug aufgehebelt und brachen im Inneren weitere Türen gewaltsam auf, bis sie im Büro des Schnellrestaurants von dem Angestellten entdeckt wurden. Der durch das Vorgehen der Einbrecher angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schnellrestaurants beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell