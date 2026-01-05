PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260105-3: Seniorin Tasche entrissen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Täter hielt längeren Gegenstand in der Hand

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 16 Jahre alten Unbekannten, der am Freitagabend (2. Januar) in Frechen eine Seniorin überfallen haben soll. Der etwa 16 Jahre alte Jugendliche soll dunkel gekleidet gewesen sein und ein Oberteil mit Kapuze getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die Geschädigte gegen 19 Uhr entlang der Matthiasstraße in Richtung Dr.-Schultz-Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Straße des 17. Juni habe sich der Unbekannte vor ihr aufgebaut. Er habe einen längeren Gegenstand in der Hand gehalten und die Herausgabe der von der Dame mitgeführten Tasche gefordert. Der Tatverdächtige habe solange an der Tasche gezogen, bis die Geschädigte zu Boden gestürzt sei. Er sei schließlich mit der Tasche in Richtung der Straße "Am Judenbroich" geflüchtet. Die Geschädigte verletzte sich leicht.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittler prüfen momentan, ob diese Tat mit einem Raub vom 1. Januar an der nahezu selben Örtlichkeit in Verbindung steht. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:27

    POL-REK: 260105-2: Zeugensuche nach Diebstahl aus Supermarkt

    Kerpen (ots) - Mitarbeiter hielt Täter fest Die Polizei fahndet aktuell nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (5. Januar) in einen Verbrauchermarkt in Kerpen eingedrungen sein sollen. Polizisten nahmen einen Verdächtigen (18) in Gewahrsam. Weiteren Tätern gelang die Flucht. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein und mit weißen Maleranzügen sowie Westen mit dem Logo des ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:49

    POL-REK: 260105-1: Autos und Fensterscheibe beschädigt - Zeugensuche

    Wesseling (ots) - Ermittlungen dauern an Die Polizei fahndet aktuell nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (5. Januar) die Scheibe eines Fahrdienstes sowie zwei Autos in Wesseling beschädigt haben sollen. Ein aufmerksamer Zeuge beschrieb einen Verdächtigen als 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank. Er habe eine schwarze Winterjacke und ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:57

    POL-REK: Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am 03.01.2026 in Bergheim wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Nach ersten Erkentnissen fuhr die 39-Jährige am 03.01.2026 gegen 23:17 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 361 in Richtung Neusser Straße. Vor der Ortslage Bergheim kam sie mit ihrem Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonschutzmauer. Dabei verletzte sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren