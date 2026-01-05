Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260105-3: Seniorin Tasche entrissen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Täter hielt längeren Gegenstand in der Hand

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 16 Jahre alten Unbekannten, der am Freitagabend (2. Januar) in Frechen eine Seniorin überfallen haben soll. Der etwa 16 Jahre alte Jugendliche soll dunkel gekleidet gewesen sein und ein Oberteil mit Kapuze getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die Geschädigte gegen 19 Uhr entlang der Matthiasstraße in Richtung Dr.-Schultz-Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Straße des 17. Juni habe sich der Unbekannte vor ihr aufgebaut. Er habe einen längeren Gegenstand in der Hand gehalten und die Herausgabe der von der Dame mitgeführten Tasche gefordert. Der Tatverdächtige habe solange an der Tasche gezogen, bis die Geschädigte zu Boden gestürzt sei. Er sei schließlich mit der Tasche in Richtung der Straße "Am Judenbroich" geflüchtet. Die Geschädigte verletzte sich leicht.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittler prüfen momentan, ob diese Tat mit einem Raub vom 1. Januar an der nahezu selben Örtlichkeit in Verbindung steht. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell