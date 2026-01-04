Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 03.01.2026 in Bergheim wurde eine Autofahrerin leicht verletzt.

Nach ersten Erkentnissen fuhr die 39-Jährige am 03.01.2026 gegen 23:17 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 361 in Richtung Neusser Straße. Vor der Ortslage Bergheim kam sie mit ihrem Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonschutzmauer. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt mit Schnee bedeckt.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Unfallort, nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen.

Der Pkw musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.(pk)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell