POL-REK: 251230-2: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Verkehrskommissariat ermittelt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (29. Dezember) in Frechen hat ein Fußgänger (52) schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein 66-Jähriger mit seinem Audi gegen 18.30 Uhr auf dem Freiheitsring in Richtung Hüchelner Straße gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 92 habe dann der 52-Jährige auf der Fahrbahn gestanden. Ein Zeuge, der in die Gegenrichtung gefahren sei, habe gesehen, wie der Fußgänger vom Auto erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert wurde.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ab. Zudem dokumentierten sie die Unfallspuren und fertigten eine Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen haben die Beamten des Verkehrskommissariat bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

