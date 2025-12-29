Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251229-2: Festnahme nach Einbruch in Eisdiele

Hürth (ots)

Aufmerksame Zeugin alarmierte Polizei

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (26. Dezember) zwei Männer (37, 49) in Hürth-Efferen vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in eine Eisdiele eingebrochen zu sein. Sie müssen sich in Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie des Verdachts des Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Gegen 1.10 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche aus dem Eiscafé an der Kaulardstraße und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten ein eingeschlagenes Fenster mit Hebelspuren fest. Sie nahmen umgehend die Fahndung auf und trafen im Bereich der Bahnhaltestelle Efferen auf zwei Männer. Die Beamten kontrollierten das Duo und stellten Glassplitter an der Jacke des 37-Jährigen fest. Außerdem fanden die Polizisten unmittelbar neben dem 49-Jährigen einen Rucksack mit diversem Ein- und Aufbruchswerkzeug. Zudem trugen beide Männer ein Einhandmesser bei sich.

Die Polizisten nahmen die nunmehr Beschuldigten vorläufig fest und brachten sie auf eine Polizeiwache. Sie stellten die Jacke des 37-Jährigen, den Rucksack sowie die Messer sicher. Kriminalbeamte dokumentierten Spuren am Tatort. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

