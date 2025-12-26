Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251226-1 Schlechter Start in den Weihnachtstag

Kerpen (ots)

Nach der Kollision mit einer Verkehrsinsel flüchtete der 33- jährige Verursacher zunächst, konnte aber auf der Bundeautobahn durch andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten bewegt werden.

Am 24.12. befuhr ein 33- Jähriger gegen 01.08 Uhr die Kerpener Straße in Kerpen- Sindorf in Fahrtrichtung Europaring. In Höhe Hausnummer 171 kollidierte er mit einer Verkehrsinsel. Danach floh er von der Unfallstelle.

Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW erheblich beschädigt. Von der Unfallstelle zog sich eine Spur aus Kühlflüssigkeit bis zur nahegelegenen Autobahn.

Dieser Spur folgten die Polizeibeamten bis zur BAB, wo sie den PKW schließlich auf dem Standstreifen antrafen.

Auf seiner Flucht über die Autobahn hatte der Flüchtige weitere Fahrzeugteile verloren und war dadurch anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Diese konnten den Flüchtigen zum Anhalten bewegen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme zeigte der Fahrzeugführer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Einen Atemalkoholtest verweigerte er jedoch. Auf der Polizeiwache wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.(ra)

