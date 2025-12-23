PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251223-2: Zeugensuche nach Mülltonnenbränden

Bergheim (ots)

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (23. Dezember) mehrere Mülltonnen in Bergheim angezündet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2 Uhr sollen zwei Mülltonnen an der Otto-Hahn-Straße in Zieverich gebrannt haben. In Thorr brannten gegen 4 Uhr in der Zievericher Straße sowie der Straße "Obere Loh" ebenfalls mehrere Mülltonnen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände.

Polizisten nahmen Strafanzeigen wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung durch Feuer auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

