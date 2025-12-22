Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251222-2: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis kollidiert bei Fluchtversuch mit Streifenwagen

Elsdorf (ots)

Blutprobe entnommen und Auto sichergestellt

Ein Autofahrer (18) hat in der Nacht zu Montag (22. Dezember) in Elsdorf beim Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle einen Streifenwagen beschädigt. Polizisten stellten ihn und seinen Mitfahrer (19) nach einer kurzen Flucht. Der 18-Jährige steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge einen schwarzen Audi Q7, der mit hoher Geschwindigkeit die Gladbacher Straße mehrfach auf und ab fahre. Alarmierte Polizisten sahen wenig später den beschriebenen Wagen. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete der 18-jährige Fahrer mit hohem Tempo durch Elsdorf. Hierbei verlor er mindestens einmal so stark die Kontrolle über sein Auto, dass es nur knapp mit dem Heck an einem geparkten PKW vorbeirutschte.

Im Bereich der Hubertusstraße verlangsamte der Audifahrer seine Geschwindigkeit deutlich. Ein Streifenwagen setzte sich vor den Flüchtigen und versperrte die Weiterfahrt. Die beiden Insassen verließen den noch rollenden Q7. Polizisten stellten den Fahrer noch vor Ort. Der Beifahrer rannte davon. Eine weitere Streife stellte ihn wenig später in einem Vorgarten an der Mozartstraße.

Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten sowohl die Mobiltelefone der beiden Männer als auch den Audi sicher.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln, dem illegalen Kraftfahrzeugrennens und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (hw)

